يوسف البهلول رئيسًا للاتحاد الليبي للملاكمة

يوسف البهلول رئيسًا للاتحاد الليبي للملاكمة. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة اليوم جلستها الانتخابية بصالة ميدان الفروسية، بأبي ستة بطرابلس، وبحضور 36 ناديا، لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقبل بداية الانتخابات انسحبت القائمة الثالثة التي يترأسها صلاح أرحومة واقتصر التنافس على قائمتين، الأولى برئاسة إدريس محمد، والقائمة الثانية برئاسة يوسف البهلول.

وبعد فرز الأصوات فازت القائمة التى يترأسها يوسف البهلول لرئاسة للمكتب التنفيذي للاتحاد لحصولها على 20 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه إدريس علي.

وضمت القائمة المنتخبة يوسف بهلول رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه فرج محمد البدين وأمينه العام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم مانيطة ومغتاح البهلول بلوزة.

وأشرف على الانتخاب لجنة برئاسة الهمالي فتحي، وعضوية نوري الشحومي وأحمد الطويل.