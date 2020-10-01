رحومة عزيز يشارك في ندوة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 01 أكتوبر 2020, 03:59 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

شارك عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الليبي لكرة اليد رحومه عزيز، في ندوة الإحاطة الإعلامية التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عبر الإنترنت التى اختتمت أمس.

وحسب موقع الاتحاد على «فيسبوك» فإن الندوه افتتحت الثلاثاء بكلمة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد منسورو اريمو، نوقشت بعدها برنامج الاتحاد الأفريقي للمسابقات التي ستقام في الربع الأخير من العام 2021، وأيضا برنامج العام النشاط في العام 2021.

وطرحت في الندوة عدة أسئلة من المشاركين حول كيفية التعامل مع صعوبة الوضع في وجود فيروس كورونا؟، وكيف سيكون دور الأطقم الطبية؟.

وفي اليوم الثاني عرضت العديد من الحالات التحكيمية وتقديم نماذج لها من خلال مقاطع فيديو، ومن بينها حالات (اللعب السلبي - وسقوط اللاعبين أثناء اللعب - وقرارات التحكيم في آخر 30 ثانية من المباراة.

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