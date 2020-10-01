مخلوف: نحث الأندية لدعم بطل الملاكمة السابق صلاح أرحومة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 01 أكتوبر 2020, 11:42 صباحا
الحكم الدولي، خالد مخلوف. (الوسط)

دعا الحكم الدولي، خالد مخلوف، الأندية لدعم الملاكم السابق، صلاح أرحومة، في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة المقررة اليوم الخميس.

وقال الدكتور خالد مخلوف لـ«بوابة الوسط» الخميس «لعبة الملاكمة ظلت منذ 2011 تراوح مكانها، ويجب أن يجري تفعيل اللعبة بوجوه جديدة تقدم الرقي والتقدم للعبة، ولذلك طرحنا اسم الأستاذ صلاح أرحومة لتولي منصب رئيس الاتحاد».

يذكر أن بطل الملاكمة صلاح عبدالسلام أرحومة، النائب السابق للجنة التسييرية للملاكمة، كشف في شهر يوليو الماضي عن نيته الترشح في انتخابات الاتحاد الليبي للملاكمة القادمة، من خلال «قائمة وبرنامج طموحين يخدمان اللعبة على المستويين المحلي والدولي».

وقال أرحومة، لموقع «ريميسيا» إنه كان من «أوائل المساهمين في عودة لعبة الملاكمة في ليبيا خلال شهر مايو 2011م أثناء أحداث ثورة فبراير»، لافتًا إلى أن هناك عودة قريبة إلى الملاكمة بالقول: «لن أترك لعبتي ولعبة والدي، ولكن هذه المرة ستكون من خلال خوض الانتخابات القادمة في اتحاد الملاكمة».

وأشار أرحومة إلى اجتماع بنغازي الذي «كان معه الدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، والمرحوم سالم بوفانة أحد رموز الملاكمة، وغيرهما، وجرى اختياره أول نائب في لجنة تسييرية في الملاكمة بليبيا».

ولفت الملاكم السابق صلاح أرحومة إلى أنه «نظرا لوجود أخطاء من المحسوبين على لعبة الملاكمة فقد دفعني ذلك إلى تقديم استقالتي، وتقدمت بمذكرة إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الألمبية في العام 2013م، من أجل إنقاذ اللعبة من بعض المحسوبين عليها».

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