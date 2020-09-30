قريميدة يطالب بتطبيق الحوكمة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 02:31 مساء
محمد قريميدة (فيسبوك)

دعا مستشار اللجنة الأولمبية الليبية، محمد قريميدة، لجنة ألعاب البحر المتوسط إلى تطبيق الحوكمة الرياضية ومبدأ اعطاء الفرص، مؤكدًا أن هناك سبع لجان عاملة بها ولم يتم الطلب من الدول الأعضاء ترشيح أسماء للجانها.

وأبدى قريميدة اندهاشه من تجاهل لجنة ألعاب البحر المتوسط لذلك خاصة لدول جنوب المتوسط وهي الدول العربية متسائلاً عن معايير اختيار أعضاء اللجان في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلاً: «لم يتم الطلب من اللجان الأولمبية الوطنية ترشيح أعضاء»، مؤكدًا أن مَن يطالب بالحوكمة والفرص حري به أن يطبقها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»