قريميدة يطالب بتطبيق الحوكمة الرياضية

محمد قريميدة (فيسبوك)

دعا مستشار اللجنة الأولمبية الليبية، محمد قريميدة، لجنة ألعاب البحر المتوسط إلى تطبيق الحوكمة الرياضية ومبدأ اعطاء الفرص، مؤكدًا أن هناك سبع لجان عاملة بها ولم يتم الطلب من الدول الأعضاء ترشيح أسماء للجانها.

وأبدى قريميدة اندهاشه من تجاهل لجنة ألعاب البحر المتوسط لذلك خاصة لدول جنوب المتوسط وهي الدول العربية متسائلاً عن معايير اختيار أعضاء اللجان في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلاً: «لم يتم الطلب من اللجان الأولمبية الوطنية ترشيح أعضاء»، مؤكدًا أن مَن يطالب بالحوكمة والفرص حري به أن يطبقها.