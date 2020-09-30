شباب مصراتة يفوز بنتيحة عريضة في القدم المصغرة

جانب من منافسات القدم المصغرة (إنترنت)

جرت أمس الثلاثاء اخر مباراتين في الدور الأول لبطولة كينبس لكرة القدم المصغرة انتهيتا بفوز شباب مصراته على نجوم طرابلس بنتيجة عريضة إحدى عشر هدفا مقابل ثلاثة وفوز عين كعام على الزيتونة بهدفين لهدف.

وتقام غدا الخميس مباريات الدور الثاني والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحده الصداقة زليتن مع اشبيليه والفائز منهما سيلتقى شهداء مصراته في الربع نهائي ويقابل الزيتونه فريق الافريقي والفائز منهما سيلتقى التحدي.

أما الجمعه ستقام مباراتين نجوم الغربيه يلتقى أتحاد غربان والفائز منهما سيواجه شباب مصراته وساحل الخمس يتبارى مع السلام بنى وليد والفائز منهما سيلتقى عين كعام الثلاثاء المقبل في الدور نصف نهائي والخميس مباراة التتويج.