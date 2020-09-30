إصابة مدرب الترجي الشعباني بـ«كورونا»

معين الشعباني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن بطل الدوري التونسي الترجي، المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني، إصابة المدرب معين الشعباني، وأعضاء بالجهاز الفني للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الترجي في بيان له: «فحوص كورونا التي أجريت أمس الثلاثاء للجهاز الفني بقيادة الشعباني ومساعديه عثمان النجار، وصبري بوعزيزي، جاءت إيجابية»، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف: «حالة المدرب الذي قاد الترجي للتتويج بالدوري الممتاز للعام الرابع توالياً، وكأس السوبر المحلية للمرة الثانية في عامين، وطاقمه مستقرة».

وكان الترجي أعلن إصابة مساعد المدرب مجدي تراوي بكورونا، قبل أن يخضع بقية أعضاء الجهاز الفني لفحوص.