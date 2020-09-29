الأولمبية الليبية تكرم السباحان الفلاح وقطاط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 11:54 مساء
محرر الوسط يتوسط الفلاح وقطاط (خاص)

كرمت اللجنة الأولمبية الليبية بمقرها اليوم الثلاثاء السباحين حماد الفلاح وعزالدين قطاط من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق واعضاء مجلس الادارة وحضر حفل التكريم رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين وأعضاء الاتحاد الليبي للسباحة نوري الخبولي وعبدالعظيم الجروشي ويوسف عمران وعادل انذار ونبيلة التاجوري.

وأكد الزروق خلال الحفل أن اللجنة الأولمبية تقف مع مثل هؤلاء الأبطال الذين شرفوا السباحة الليبية خاصة والليبية عامة وأن نجاح هذين السباحين هو نتاج للاتحاد الليبي الناجح الذي يثبت في أكثر من مرة مهنيته وتنظيمه الإداري بالاتحاد.

وأضاف الزروق أن اللجنة الأولمبية الليبية تدعم السباحين في أي مشاركة عربية أو دولية أو عالمية وتدعم كذلك اتحاد السباحة وتتابع نشاطاته المحلية والخارجية والعلاقات التي اكتسابها هذا الاتحاد مع الاتحاد الدولي والاتحاد الايطالي وبرامجه المحلية وعلاقته بالفروع.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين عن شكره العميق للجنة الأولمبية الليبية برئاسة الدكتور الزروق لهذين السباحين قائلا «هذا ليس بغريب عن اللجنة الأولمبية الليبية التي عهدنا عنها تكريمها للأبطال الليبيين في الرياضة الليبية».

وكرم الاتحاد الليبي للسباحة اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة الزروق نظير الجهد الذي يقدمه للرياضة الليبية عامة والسباحة خاصة ومنحته درع الاتحاد بحضور اعضاء الاتحاد كما تم تكريم السباحان بمكافأة مالية وقلادة اللجنة الاولمبية.

من جهة اخرى عقد الاتحاد الليبي للسباحة اليوم اجتماعا موسعا بطرابلس بمقر اللجنة الأولمبية بطرابلس على هامش حفل التكريم وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدكتور نوري الخبولي والأمين العام بالاتحاد عبدالعظيم الجروشي وأعضاء الاتحاد يوسف عمران وعادل انذار ونبيلة التاجوري نوقش فيه عدد من المواضيع التي تهم اللعبة ووضع اليات للنهوض بالنشاط المتوقف بسبب جائحة كورونا.

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