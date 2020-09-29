فوز «التحدي» و«إشبيلية» في «القدم المصغرة»

جانب من منافسات القدم المصغرة (إنترنت)

جرت أمس الإثنين على ملعب نادي «الإشعاع» بزليتن مباراتين في بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة انتهتا بفوز «تحدي مصراتة» على «نجوم الغربية» بثمانية أهداف لهدفين وفوز «أشبيلية» على «الشعلة» بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ويتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين، الأولى تجمع «الزيتونة» و«عين كعام» وتعقبها مباراة «شهداء مصراتة» مع «أمل الخمس».

يشار إلى أن المجموعة الرابعة تساوت فيها ثلاثة فرق في رصيد النقاط وبفارق الأهداف جاء «تحدي مصراتة» أولاً بـ +4 أهداف وثانيًا «الساحل» بـ+1 هدف وثالثًا «نجوم الغربية» - 5 أهداف.