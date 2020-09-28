ثغرة إدارية قد تبعد الأندية الليبية عن المشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:40 مساء
محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب مراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والخبير الليبي في شؤون القوانين محمد قريميده الأندية الليبية التي سوف تشارك في مسابقتي الكأس ودوري الأبطال الأفريقي والمرشحة للمشاركة أفريقيا في مداخلة له ببرنامج «في التسعين» بتلبية طلب تقدم شروط تراخيص الاحتراف.

وأضاف قريميدة في حال عدم التزامها بتقديم المستندات حتى يوم 30 سبتمبر الجاري فإن مشاركتها مهددة في مفاجأة للفرق الليبية الأربعة، وهي الأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس والاتحاد.

كان ناديا النصر والأهلي بنغازي أرسلا رسائل المشاركة للاتحاد الليبي عبر إدارتي الأهلي بنغازي والنصر للأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم ناصر الصويعي يعلنان فيها الموافقة على المشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسختها المقبلة 2020/2021.

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