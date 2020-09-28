بالصور: هيئة الشباب والرياضة تكرم حماد الفلاح وعزالدين قطاط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:36 مساء
تكريم حماد الفلاح وعزالدين قطاط (خاص ببوابة الوسط)

كرّم رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري البطلين السباحين الليبيين حماد الفلاح وعزالدين قطاط اللذين حققا إنجازا كبيرا وغير مسبوق في السباحة الليبية، بقطعهما 50 كم سباحة مياه مفتوحة.

التكريم حضره رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين ونائبه الدكتور نوري الخبولي والأمين العام بالاتحاد عبدالعظيم الجروشي وعضو الاتحاد يوسف عمران وعضو الاتحاد نبيلة التاجوري ورئيس لجنة الحكام عادل اندار، وتبادلت فيه الكلمات التي تشيد بإنجاز السباحين وتحقيقهما إنجازا ليبيا غير مسبوق في السباحة الليبية.

وخلال كلمته عبر رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري عن ترحيبه القوي بالسباحين وإنجازهما الفريد في السباحة الليبية، وأن هيئة الشباب والرياضة رأت تكريم هذين السباحين لما قدماه للسباحة الليبية.

وأضاف القنطري أن هيئة الشباب والرياضة جادة وماضية قدما في تكريم كل الرياضيين الذين يبدعون ويحققون الأفضل للرياضة الليبية.

ومن جانبه عبر رئيس الاتحاد الليبي عصمان القنين عن اللفتة الطيبة والكريمة من هيئة الشباب والرياضة، ومن الدكتور بشير القنطري لتكريم السباحين، فهيئة الشباب والرياضة دائما ما نجدها تكرم وتقدم يد العون والمساعدة لكل الرياضيين في كل الألعاب الرياضية.

فيما عبر البطلان حماد الفلاح وعزالدين قطاط عن شكرهما العميق لرئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بهذا التكريم، والذي يدل بحق على حبه للرياضة وخير داعم لها.

جرى بعد ذلك تكريم السباحين حماد الفلاح وعزالدين قطاط بمبلغ مالي وقدره 5 آلاف دينار ليبي لكل سباح، و1000 دينار لكل عضو من أعضاء الطاقم الفني دعماً منها للأبطال المتميزين في الرياضة الليبية، وكذلك تم منحهما درع الهيئة، وسوف يتم غدا الثلاثاء تكريمهما كذلك من قبل اللجنة الأولمبية الليبية.

تكريم حماد الفلاح وعزالدين قطاط (خاص ببوابة الوسط)
تكريم حماد الفلاح وعزالدين قطاط (خاص ببوابة الوسط)
تكريم حماد الفلاح وعزالدين قطاط (خاص ببوابة الوسط)
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