عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: اهتمام كبير بالمواهب الواعدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:27 مساء
عصمان القنين مع محرر «بوابة الوسط» (خاص)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين على هامش حفل تكريم السباحين حماد الفلاح وعزالدين قطاط  من قبل هيئة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك اهتمام اكبر بالمواهب ودعم ومتابعة لهم.

وأضاف «تلقيت وعدا من دكتور بشير القنطري رئيس هيئة الشباب والرياضة والدكتور جمال الزروق رئيس الأولمبية الليبية على دعم هؤلاء الشباب لتحقيق نتائج جيدة في المستقبل القريب وفي الاستحقاقات القادمة بعد رفع تجميد الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي المفروض حاليا بسبب جائحة فيروس كورنا الذي جمد جميع الانشطة محليا وعربيا ودوليا وأفريقيا».

وعن النشاط المحلي قال القنين «خلال هذا العام كانت كل اجتماعاتنا عبر الزوم وعن بعد وعقدنا حوالي 15 اجتماعا ودورة، وكلها كانت عبر الزوم ونتمني انحسار هذه الجائحة وعودة جميع الانشطة الرياضية».

واختتم القنين حديثه قائلا «من خلالكم نشكر هذه  اللفتة الطيبة والكريمة من هيئة الشباب والرياضة، ومن الدكتور بشير القنطري لتكريم هذين السباحين، وهذا ليس بغريب عن شخصية الدكتور بشير التي دائما ما نجدها تكرم وتقدم يد العون والمساعدة لكل الرياضيين في كل الألعاب الرياضية».

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