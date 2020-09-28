القنطري لـ«بوابة الوسط»: نبحث تنفيذ 6 مشاريع لأحواض سباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:01 مساء
حديث القنطري أثناء تكريم الفلاح وقطاط (خاص ببوابة الوسط)

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين على هامش حفل التكريم الذي أقامته الهيئة صباح اليوم لتكريم بطلي ليبيا في المياه المفتوحة حماد الفلاح وعزالدين قطاط على دعم كل الرياضيين في مختلف مناطق ليبيا في الغرب والشرق والجنوب والوسط .

وأضاف القنطري «هيئة الشباب والرياضة تدعم دائما الذين يحققون الإنجازات وتدعم الأنشطة الرياضية والمتميزين منهم، وكذلك الاهتمام بالبنى التحتية لجميع الألعاب، ومن بينها رياضة السباحة التي تفتقر للمسابح وللبنى التحتية رغم أن هذه اللعبة من الرياضات المهمة».

وأكمل «تكريم اليوم يأتي ضمن اهتمام الهيئة بالمواهب ودعمهم وتشجيعهم ولإنجازهما الفريد في السباحة الليبية دفع هيئة الشباب والرياضة لتكريم هذين السباحين لما قدماه للسباحة الليبية، فهيئة الشباب والرياضة جادة وماضية قدما في تكريم كل الرياضيين الذين يبدعون ويحققون الأفضل للرياضة الليبية، وأتمنى لهم الاستمرار، وسيكون هناك اهتمام بهم أكبر بالتعاون مع اتحاد السباحة».

وعن البنى التحتية لرياضة السباحة قال القنطري «الهيئة عكفت على معالجة البنى التحتية في جميع مجالات الرياضة من ملاعب وصالات ومقار رياضية، وكان ضمن مخطط الهيئة إنشاء 6 مسابح للسباحة، اثنان أولمبية في طرابلس وبنغازي، وأربعة مسابح نصف أولمبية».

واختتم بشير القنطري حديثه قائلا «هذه المسابح تحتاج لشركات متخصصة وتقنية معينة وتحتاج لشركات أجنبية مختصة وليس لشركات محلية، والسبب الرئيس الذي لإنشاء هذه المسابح هو وضع البلاد وكذلك جائحة كورونا، وهناك مساع في الأيام القادمة للجلوس مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال».

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