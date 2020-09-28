37 ناديا في انتخابات اتحاد الملاكمة

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة المقرر إجراؤها صباح الخميس المقبل بصالة الفروسية بأبي ستة بطرابلس أن 37 ناديا ستشارك في عملية الاختيار، وهى من المنطقة الغربية أندية الاتحاد والأهلي طرابلس وزناته وأبوسليم والجزيرة وطارق بن زياد والشباب الوحدوي ونجوم قرقارش وغوط الشعال وفشلوم والعلمين والتحرير والظهرة والغرارات والحميدية وأم درمان.

ومن المنطقة الوسطي أندية الأهلي المصراتي والسويحلي والشموع، ومن المنطقة الشرقية أندية الأهلي بنغازي والسواعد والنجمة وخالد بن الوليد والمدينة بنغازي والسواحل والوحدة بنغازي والسواحل والنصر والصقور وبدر وهلال طبرق ونسور مرتوبة والأخضر والقيروان والمروج وحطين.

يذكر أن ثلاث قوائم مرشحة لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي الأولى برئاسة إدريس علي محمد، والثانية برئاسة يوسف البهلول، والثالثة برئاسة صلاح عبدالسلام، وأن الأولمبية الليبية شكلت لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة الهمالي فتحي وعضوبة نوري الشحومي وأحمد الطويل.

القائمة الأولى تضم: إدريس علي محمد رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه يوسف تنتوش وأمينه العام عبدالباسط عبدالوهاب، وأمين الصندوق نبيل سايم موسى، وعضوية امحمد سالم عمر ومحمد علي التير ومصباح خليفة ورضا جمعة وعبدالحكيم صالح انبيه.

القائمة الثانية ضمت: يوسف بهلول رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه فرج محمد البدين وأمينه العام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم نانيكه ومفتاح البهلول بلوزه.

القائمة الثالثة ضمت: صلاح عبدالسلام ارحومة رئيسا للمكتب التنفيذي، ونائبه مصطفى معمر وأمينه العام أنس محمد العباني وأمين الصندوق صبري رمضان الأسود، وعضوية عبدالحكيم علي عمار وعبدالقادر العامري والهادي صالح انبيه وهشام محمد عصمان وحسين أبوفارس.