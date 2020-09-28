10 صفقات في الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 08:22 مساء
إسكندر والحبشي (المركز الإعلامي)

أبرم نادي الأهلي طرابلس ظهر أمس الأحد أربع صفقات جديدة لدعم وتعزيز صفوف الفريق الأول، والتي وصلت إلى عشر صفقات، ووصفت بالصفقات الكبيرة، وأهم هذه الصفقات ثلاثي فريق النصر عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي من أجل مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2020-2021.

وتعاقدت إدارة نادي الأهلي بحضور رئيس مجلس الإدارة ساسي بوعون مع اللاعب معتز المهدي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق النصر، بحسب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

ويعد المهاجم معتز المهدي من المهاجمين المميزين، وقد سبق أن لعب في أندية النجمة والنصر، وهو أول لاعب ليبي في تاريخ كرة القدم ينال لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018 مع النصر برصيد سبعة أهداف.

والصفقة الثانية التي تمت صباح اليوم الإثنين كان التوقيع مع اللاعب علي أبوعرقوب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق المدينة، ويعد علي أبوعرقوب أحد أعمدة نادي المدينة في خط الدفاع والوسط.

كما تعاقدت إدارة الأهلي مع الثنائي المعتصم بالله إسكندر لاعب نادي الوحدة، ومحمد فتحي الحبشي لاعب السويحلي لمدة ثلاثة مواسم.

صفقات الأهلي طرابلس وصلت إلى 10 صفقات وهم: عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي وعلي أبوعرقوب ومحمد فتحي الحبشي والمعتصم بالله إسكندر ومحمود عكاشة وعبدالرحمن أبوسنينة وعبدالله اجديدو وحارس المدينة السابق عبدالحكيم التركي.

المهدي مع أبوعون (المركز الإعلامي)
أبوعرقوب مع أبوعون (المركز الإعلامي)
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