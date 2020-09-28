الاتحاد المصراتي يعاتب أكاديمية فرسان المتوسط

منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

وجه نادي الاتحاد المصراتي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» لوما لأكاديمية الفرسان لاصطحابها عددا من الرياضيين المقيدين بالنادي في مشاركة خارجية دون موافقة النادي.

ومن ضمن ما جاء على صفحة النادي منشور جاء فيه «تبدي إدارة نادي الاتحاد المصراتي اندهاشها مما أقدمت عليه أكاديمية فرسان المتوسط من اصطحابها عددا من الرياضيين المسجلين والمنتسبين للفئات السنية بالنادي للمشاركة مع الأكاديمية خارجيا دون أخذ الإذن من إدارة النادي، مع العلم أن الأكاديميات الرياضية في جميع أنحاء العالم أُسست لبناء الرياضيين وتجهيزهم للأندية وليس العكس».