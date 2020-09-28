الشباب وشهداء مصراتة وعين كعام في صدارة «كينبس للقدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 05:54 مساء
منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

فاز الزيتونة على الشعلة بثلاثة أهداف لهدفين، ونجوم طرابلس على السلام بنى وليد بأربعة أهداف لهدفين، واتحاد غريان على أمل الخمس بستة أهداف لهدفين في بطولة «كينبس للقدم المصغرة».

واليوم الإثنين يتجدد الموعد بملعب ناظي الإشعاع مع مباراتين الأولى تجمع الشعلة مع اشبيليه، وتعقبها مباراة تحدي مصراتة مع نجوم الغربية.

المجموعة الأولى يتصدرها فريق شهداء مصراتة برصيد 9 نقاط، وأقرب الملاحقين الأفريقي بـ7 نقاط، واتحاد عريان 4 نقاط، والخمس 3 نقاط، والأصدقاء دون نقاط.

المجموعة الثانية يتصدرها شباب مصراتة بـ9 نقاط، ويلاحقه نجوم طرابلس 6، والصداقة 6، والسلام 3، والضيافة دون نقاط.

المجموعة الثالثة يتصدرها عين كعام برصيد 9 نقاط، ويلاحقه الزيتونة بـ7 نقاط، واشبيليه 4 نقاط، وشباب زليتن 3 نقاط، والشعلة دون نقاط.

المجموعة الرابعة يتصدرها نجوم الغربية وساحل الخمس بـ3 نقاط، ومن خلفهما تحدى مصراتة دون نقاط.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة ألغت نتائج فريقي النسور وناصر غريان لانسحابهما من البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقية» تعلن موعد إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس