الشباب وشهداء مصراتة وعين كعام في صدارة «كينبس للقدم المصغرة»

منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

فاز الزيتونة على الشعلة بثلاثة أهداف لهدفين، ونجوم طرابلس على السلام بنى وليد بأربعة أهداف لهدفين، واتحاد غريان على أمل الخمس بستة أهداف لهدفين في بطولة «كينبس للقدم المصغرة».

واليوم الإثنين يتجدد الموعد بملعب ناظي الإشعاع مع مباراتين الأولى تجمع الشعلة مع اشبيليه، وتعقبها مباراة تحدي مصراتة مع نجوم الغربية.

المجموعة الأولى يتصدرها فريق شهداء مصراتة برصيد 9 نقاط، وأقرب الملاحقين الأفريقي بـ7 نقاط، واتحاد عريان 4 نقاط، والخمس 3 نقاط، والأصدقاء دون نقاط.

المجموعة الثانية يتصدرها شباب مصراتة بـ9 نقاط، ويلاحقه نجوم طرابلس 6، والصداقة 6، والسلام 3، والضيافة دون نقاط.

المجموعة الثالثة يتصدرها عين كعام برصيد 9 نقاط، ويلاحقه الزيتونة بـ7 نقاط، واشبيليه 4 نقاط، وشباب زليتن 3 نقاط، والشعلة دون نقاط.

المجموعة الرابعة يتصدرها نجوم الغربية وساحل الخمس بـ3 نقاط، ومن خلفهما تحدى مصراتة دون نقاط.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة ألغت نتائج فريقي النسور وناصر غريان لانسحابهما من البطولة.