بوبطينة وبعيو والنايلي أبطال فروسية الحواجز ببنعازي

بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز (إنترنت)

اختتمت بنجاح بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز التي استضافها نادي شهداء بنغازي للفروسية وبإشراف هيئة الشباب والرياضة ومشاركة 84 فارسا مثلوا أندية فرسان المتوسط، وهم فرسان الكرامة والأصايل وشهداء بنعازي وشهداء الرحبة ومدرستا الفارس الليبي وبوعطني.

بوبطينة بطلا للناشئين

توج ببطولة الناشئين الفارس مفتاح بوبطينة والفرس ماريا من مدرسة الفارس الليبي المربط الليبي، وجاء ثانيا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس ياسمين نادي شهداء بنغازي، وثالثا الفارسة رؤيا الفرجاني مع الفرس ماتهاب نادي فرسان الكرامة، ورابعا الفارس أحمد بعيو والجواد الأسطورة نادي شهداء بنغازي، وخامسا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والجواد الأسطورة نادي شهداء بنغازي.

وسادسا الفارس محمد الشيخي والفرس عبدالرحمن من نادي شهداء الرحبة، وسابعا الفارس محمد المعداني والجواد ساندرو نادي شهداء بنغازي، وثامنا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والفرس ياسمين نادي شهداء بنغازي، وتاسعا الفارس مؤيد الشيخي والجواد قسورة من نادي شهداء الرحبة، وعاشرا الفارس عوض الدرسي والفرس نرجس.

بعيو بطلا للفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى الفارس أحمد بعيو مع الفرس وعد نادي شهداء بنغازي، وجاء ثانيا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس نادي شهداء بنغازي، وثالثا احمد بعيو والجواد الحراري نادي شهداء بنغازي، ورابعا الفارس علاء القداري والجواد البراق نادي الأصايل، وخامسا الفارسة رناد العبيدي والفرس جيانا نادي فرسان المتوسط.

وسادسا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس رعود نادي شهداء بنغازي، وسابعا الفارس صهيب عبدالله والفرس جيانا نادي فرسان المتوسط، وثامنا الفارس كريم ساطي والفرس وعد نادي شهداء بنغازي، وتاسعا الفارس حسن العبيدي والفرس نور الصباح نادي الاتحاد العسكري، وعاشرا الفارس همام الذيب والجواد عزيم نادي شهداء بنغازي.

النايلي بطلا للكبار

توج ببطولة الكبار الفارس مروان النائلي مع الجواد نجم بنغازي من نادي شهداء بنعازي مع الجواد نجم بنغازي، وثانيا الفارس عبدالإله مع جواده نجم بنغازي، وثالثا الفارسة روعة الفرجاني مع الفرس هيلانا، ورابعا الفارس صهيب عبدالله وجواده زعفران من فرسان المتوسط، وخامسا الفارسة رؤيا الفرجاني والفرس هيلانا نادي فرسان الكرامة.

بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز (إنترنت)