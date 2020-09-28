بوبطينة وبعيو والنايلي أبطال فروسية الحواجز ببنعازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 04:00 مساء
بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز (إنترنت)

اختتمت بنجاح بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز التي استضافها نادي شهداء بنغازي للفروسية وبإشراف هيئة الشباب والرياضة ومشاركة 84 فارسا مثلوا أندية فرسان المتوسط، وهم فرسان الكرامة والأصايل وشهداء بنعازي وشهداء الرحبة ومدرستا الفارس الليبي وبوعطني.

 بوبطينة بطلا للناشئين

توج ببطولة الناشئين الفارس مفتاح بوبطينة والفرس ماريا من مدرسة الفارس الليبي المربط الليبي، وجاء ثانيا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس ياسمين نادي شهداء بنغازي، وثالثا الفارسة رؤيا الفرجاني مع الفرس ماتهاب نادي فرسان الكرامة، ورابعا الفارس أحمد بعيو والجواد الأسطورة نادي شهداء بنغازي، وخامسا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والجواد الأسطورة نادي شهداء بنغازي.

وسادسا الفارس محمد الشيخي والفرس عبدالرحمن من نادي شهداء الرحبة، وسابعا الفارس محمد المعداني والجواد ساندرو نادي شهداء بنغازي، وثامنا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والفرس ياسمين نادي شهداء بنغازي، وتاسعا الفارس مؤيد الشيخي والجواد قسورة من نادي شهداء الرحبة، وعاشرا الفارس عوض الدرسي والفرس نرجس.

بعيو بطلا للفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى الفارس أحمد بعيو مع الفرس وعد نادي شهداء بنغازي، وجاء ثانيا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس نادي شهداء بنغازي، وثالثا احمد بعيو والجواد الحراري نادي شهداء بنغازي، ورابعا الفارس علاء القداري والجواد البراق نادي الأصايل، وخامسا الفارسة رناد العبيدي والفرس جيانا نادي فرسان المتوسط.

وسادسا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس رعود نادي شهداء بنغازي، وسابعا الفارس صهيب عبدالله والفرس جيانا نادي فرسان المتوسط، وثامنا الفارس كريم ساطي والفرس وعد نادي شهداء بنغازي، وتاسعا الفارس حسن العبيدي والفرس نور الصباح نادي الاتحاد العسكري، وعاشرا الفارس همام الذيب والجواد عزيم نادي شهداء بنغازي.

النايلي بطلا للكبار

توج ببطولة الكبار الفارس مروان النائلي مع الجواد نجم بنغازي من نادي شهداء بنعازي مع الجواد نجم بنغازي، وثانيا الفارس عبدالإله مع جواده نجم بنغازي، وثالثا الفارسة روعة الفرجاني مع الفرس هيلانا، ورابعا الفارس صهيب عبدالله وجواده زعفران من فرسان المتوسط، وخامسا الفارسة رؤيا الفرجاني والفرس هيلانا نادي فرسان الكرامة.

بطولة كأس الرابطة لفروسية قفز الحواجز (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ