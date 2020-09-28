بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس

منتخب ليبيا متجها إلى تونس (صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

غادرت اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أرض الوطن متجهة إلى دولة تونس، وكان في استقبال المنتخب الوطني مدير أمن منفد رأس اجدير البري عقيد أبوالربيع مخلوف، وأعضاء من الأجهزة الأمنية بالمنفذ من ضباط وضباط الصف، بحسب ما ذكرته صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير عبر «فيسبوك».

سبق وأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، أن جميع الإجراءات الإدارية تم اتخاذها بخصوص سفر المنتخب إلى تونس والدخول في معسكر تتخلله مباراتان وديتان مع منتخبي توغو وجزر القمر.

وقال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن المنتخب الوطني سيواجه منتخب توغو وديًّا في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، كما سيجري مباراة ودية ثانية بتونس خلال أيام فيفا مع منتخب جزر القمر في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، وتأتي هاتان المباراتان الوديتان ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب الليبي بتونس استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية ضمن منافسات تصفيات «كان 2022».

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك مباراة ودية ثالثة مع منتخب السودان سيتم إعلانها في معسكر تونس وستكون خارج أيام فيفا.

وقال الترهوني: «بهذه المناسبة أود أن أشكر العميد جمعة غريبة رئيس الجوازات، والدكتور محمود التلسي وكيل وزارة الشؤون الخارجية لتسهيل الإجراءات ومساعدة المنتخب في الحصول على موافقة السلطات التونسية للدخول إلى تونس».

وعن قائمة المحترفين المستدعاة لتونس في أيام فيفا، قال الترهوني: «تمت إضافة مؤيد اللافي ومهند إيتو للقائمة، التي تضم 14 رياضيًا وهم: بدر حسن، محمد صولة، أنيس سلتو، المعتصم المصراتي، السنوسي الهادي، المعتصم صبو، علي معتوق، طلحة رزق، حمدو الهوني، سند الورفلي، مفتاح طقطق، محمد الترهوني، مؤيد اللافي، مهند عيسى إيتو».

وعن الحالة الصحية لعناصر المنتخب في ظل جائحة «كورونا» قال الترهوني: «جميع الأمور الصحية طيبة، وأود أن أقول لكم إن اللاعبين علاء القجدار ومحمد التهامي اللذين أُصيبا بجائحة كورونا بصحة جيدة، وإن المسحة الأخيرة كانت سالبة وإن المدرب الوطني علي المرجيني فضل لهما الراحة بسبب عدم خوضهما التدريبات في معسكر زوارة».

منتخب ليبيا متجها إلى تونس (صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

منتخب ليبيا متجها إلى تونس (صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

منتخب ليبيا متجها إلى تونس (صفحة المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)