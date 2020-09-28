البيضاء بطلا لدوري الفقيدين السليني والحر لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 12:05 مساء
تتويج فريق البيضاء (إنترنت)

توج أمس الأحد فريق البيضاء بطلا لدوري الفقيدين محمد السليني وحسام الحر لكرة اليد تحت إشراف وتنظيم نادي المشعل بالفوز في المباراة النهائية على فريق سبها بنتيجة «27/ 23».

وفي ختام البطولة التي جرت على ملعب نادي المشعل بالخمس جرى حفل التتويج بحضور رئيس مجلس الرياضة بالخمس الهادي عويلي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس، وعدد من رؤساء الأندية بالخمس.

تم تكريم الفريقين المتوجين بالترتيب الأول والثاني وأسرة المرحومين محمد سليني وحسام الحر وحسام الدالي، كما كرم عدد من الشخصيات التي كانت لها بصمة على كرة اليد بنادي المشعل، من بينهم مصطفي إنويجي وعمر الضبع وبشير أبوجناح وحمد عمران وحريبش ورامي الغويل.

كما كرم أيضا حكام البطولة علاء الدين مصباح وحسن الرجباني وعبدالعزيز مقطوف وطاهر غومة وإسماعيل حبلوص والصيد حبلوص.

تتويج فريق البيضاء (إنترنت)
تتويج فريق البيضاء (إنترنت)
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