3 قوائم تتنافس في انتخابات الاتحاد الليبي للملاكمة

أكدت اللجنة المشرفة على آلية انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة أن الانتخابات ستجرى الخميس المقبل بميدان الفروسية بأبي ستة بطرابلس، وستجرى بنظام القائمة.



يذكر أن ثلاث قوائم تتنافس في انتخابات الخميس، القائمة الأولى تضم: إدريس علي محمد رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه يوسف تنتوش وأمينه العام عبدالباسط عبدالوهاب، وأمين الصندوق نبيل سايم موسى، وعضوية امحمد سالم عمر ومحمد علي التير ومصباح خلفية ورضا جمعة وعبدالحكيم صالح انبيه.

والقائمة الثانية ضمت: يوسف بهلول رئيسا للمكتب التنفيذي ونائبه فرج محمد البدين وأمينه العام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم نانيكه ومفتاح البهلول بلوزه.



والقائمة الثالثة ضمت: صلاح عبدالسلام ارحومة رئيسا للمكتب التنفيذي، ونائبه مصطفى معمر وأمينه العام أنس محمد العباني وأمين الصندوق صبري رمضان الأسود، وعضوية عبدالحكيم علي عمار وعبدالقادر العامري والهادي صالح انبيه وهشام محمد عصمان وحسين أبوفارس.