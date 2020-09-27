النعمي والسوري يحصلان على شهادة مدرب دولي في الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 سبتمبر 2020, 09:26 مساء
النعمي والسوري (أرشيفية : الإنترنت)

تحصل الليبيان هاشم النعمي ومحمد السوري على شهادة تدريب دولية في الشطرنج، بعد اجتيازهما وبنجاح لدورة مدربي الشطرنج الدوليه التي نظمها الاتحاد العربي وباشراف الاتحاد الدولي للشطرنج.

يشار إلى أن الدورة استهدفت 54 مشاركا اجتاز منهم 44 الدورة بنجاح، ومنحت لهم شهادات مدربين معتمدة من الاتحادين الدولي والعربي للشطرنج، هاشم النعمي تحصل على مدرب اتحادي (Fi)، ومحمد السوري على لقب مدرب محلي (Ni).

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال النعمي «الحمد لله على نجاحي أنا وزميلي محمد السوري وحصولنا على شهادة مدرب معتمدة من الاتحادين الدولي والعربي للشطرنج، وحيا النعمي المنظمين الدورة رئيس الاتحاد العربي الشيخ سعود المعلا ونائبه سامي خضير والمحاضر باسم أمين».

وأضاف النعمي «صار في رصيدي العديد من الألقاب الدولية، وهي لاعب دولي CM وحكم وطني NA و️معلم شطرنج IS ونورم منظم دولي IO و️مدرب اتحادي FI»، كما حيا محمدالسوري المنظمين الاتحاد العربي للشطرنج المنظم الدورة، والاتحاد الليبي الذي أتاح له فرصة المشاركة.

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