3 مباريات في بطولة كينبس للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 سبتمبر 2020, 06:04 مساء
منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع ثلاث مباريات في بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة، المباراة الأولى تجمع أمل الخمس مع اتحاد غريان، وتعقبها مباراة نجوم طرابلس مع السلام ببني وليد عين كعام، والمباراة الثالثة ستجمع الزيتونة مع الشعلة.

وأجريت أمس السبت أربع مباريات انتهت بفوز عين كعام على شباب زليتن 2 / 0، وساحل الخمس على الصقور 5 /0، وشهداء مصراتة على الأفريقي 5 / 0 وشباب مصراتة على الصداقة 5 / 1.

سبق وتعادل الأفريقي مع اتحاد غريان 3/3، وفاز نجوم الغربية على النسور 5 / 0، وشباب زليتن على الشعلة 5 / 4، والسلام بني وليد على الصداقة 3 / 2، وتعادل الزيتونة وأشبيليه 3 / 3، وفوز نجوم طرابلس على الضيافة 5 / 4 والأمل على الأصدقاء 5 / 3.

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