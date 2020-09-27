ختام دورة أساسيات الإعلام الرياضي في زوارة

دورة أساسيات الإعلام الرياضي (إنترنت)

اختُتمت، الخميس الماضي، بقاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة، دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي أقامها وأشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية، وحضر حفل ختام الدورة الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة، والدكتور إدريس الطويني عميد بلدية زوارة المكلف، وعديد الشخصيات من بينها عادل القريو رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام والدكتور موسى القندوز رئيس نادي «الجزيرة».

وفي كلمة مختصرة أكد الدكتور جمال الزروق، عظيم شكره وتقديره لمدينة زوارة ومجلسها البلدي على التسهيلات التي قدموها لإنجاح الدورة، وعلى الالتزام التام من المتدربين والأستادة المحاضرين، وتم توزيع شهادات التقدير على كل المتعاونين في إنجاح هذه الدورة وشهادات المشاركة على المتدربين حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

وكانت الدورة استمرت لمدة أربعة أيام بمشاركة 25 إعلاميًّا يمثلون مدن زوارة ورقدالين والجميل وزلطن والعجيلات، وألقيت فيها عديد المحاضرات، حيث كانت المحاضرة الأولى للدكتور طارق تنتوش حول «مهارات الاتصال والتواصل».

وفي المحاضرة الثانية قدم الأستاذ جلال عثمان ملخصًا حول «مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي» والمحاضرة الثالثة حول «التحرير الصحفي»، والمحاضرة الرابعة كانت بعنوان «الخبر الصحفي والعناوين الصحفية» لعبدالله الوافي وجلال عثمان.

دورة أساسيات الإعلام الرياضي (إنترنت)