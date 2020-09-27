لاعب «الأخضر» حسن ماتا في «الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 سبتمبر 2020, 11:23 صباحا
حسن ماتا (أرشيفية : الإنترنت)

أنهت إدراة نادي «الاتحاد» أولى صفقاتها الرسمية وتعاقدت مع لاعب «الأخضر» حسن ماتا في صفقة انتقال حر، الذي يأتي بحسب الصفحة الرسمية لرئيس المركز الإعلامي لنادي «الاتحاد»، وسام سريتي، في إطار تدعيم الفريق الأول لكرة القدم لنادي «الاتحاد» باللاعبين البارزين وبناء فريق من اللاعبين الشبان ولاعبي الخبرة.

يأتي اختيار مجلس الإدارة للاعب حسن ماتا لما يمتلكه من موهبة كبيرة وإضافة للفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد».

اللاعب حسن ماتا من المواهب الواعدة، حيث انتقل إلى «أخضر البيضاء» من فريق «الأنوار»، وقدم مستويات جيدة مع «الأخضر» وانتقل حالياً إلى فريق «الاتحاد»، أحد أكبر الأندية الليبية.

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