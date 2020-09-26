الأكاديمية الأولمبية تكرم السباحين الفلاح وقطاط

الأكاديمية الأولمبية تكرم السباحين الفلاح وقطاط (تصوير- عمران الكاديكى)

استضافت كلية التربية البدنية بجامعة بنغازي، ظهر اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد الاجتماع التمهيدي الذي عقدته اللجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية فرع المنطقة الشرقية، وقد رحب الأستاذ الدكتور يحيى لملوم عميد الكلية بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكدًا تسخير كل إمكانات الكلية في خدمة فرع الأكاديمية لنجاح مسيرتها وتحقيق طموحاتها وأهدافها ووقوف جامعة بنغازي والكلية معها في هذه المرحلة، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها.

وقد تم في الاجتماع مناقشة جدول الأعمال، ومنها ما تم الوصول إليه في الاجتماع التمهيدي السابق، وتحديد خارطة طريق وتحديد ملامح الخطة قصيرة الأجل وملامح الخطة طويلة الأجل، هذا وقد تم خلال الاجتماع الأول تكريم السباحين حماد الفلاح وعز الدين قطاط اللذين نجحا في سباق العبور من بنغازي إلى قمينس لمسافة 50 كلم في الفترة الماضية دعمًا من الأكاديمية لهؤلاء الأبطال، ولكل المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

الأكاديمية الأولمبية تكرم السباحين الفلاح وقطاط (تصوير- عمران الكاديكى)

الأكاديمية الأولمبية تكرم السباحين الفلاح وقطاط (تصوير- عمران الكاديكى)

الأكاديمية الأولمبية تكرم السباحين الفلاح وقطاط (تصوير- عمران الكاديكى)