تعرف على مواعيد بطولات «القوة البدنية» محليا وأفريقيا ودوليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 26 سبتمبر 2020, 05:28 مساء

حدد الاتحاد الليبي للقوة البدنية الجدول الزمني لبطولاته للعام 2021، وحسب ما جاء في صفحة الاتحاد على «فيسبوك» ستقام ببطولة المناطق للقوة البدنية أيام 25 و26 و27 فبراير 2021 وبطولة ليبيا للقوة البدنية أيام 25 و26 و27 مارس 2021، وبطولة عيسى المجعوك يوليو 2021، وبطولة محمد مخلوف المفتوحة نوفمبر 2021 وبطولة أفريقيا لجميع الفئات ستقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2021.

وحسب تعميم الاتحادين الدولي والأفريقي للقوة البدنية ستقام بطولة العالم تحت الناشئين والناشئين والكبار بمدينة مينسك في بيلا روسيا في الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، وبطولة العالم للأساتذة بجنوب أفريقيا في الفترة من 8 إلى 17 أكتوبر 2021.

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