الشيباني يلامس واحدة من مشاكل الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 26 سبتمبر 2020, 05:18 مساء
نبيل الشيباني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نائب رئيس الجمعية الليبية للدراجات، نبيل الشيباني، أن هناك إشكالية كبيرة في الرياضة الليبية وهي عدم عقد الجمعيات العمومية لبعض الاتحادات، وغياب اجتماعات مجالس إداراتها.

كما أن هناك قرارات فردية دون العمل برؤية جماعية، مستغربًا سكوت عديد الشخصيات الرياضية التي يتكلم بعضها في المكاتب ولا يتكلم في وسائل الإعلام.

وأضاف الشيباني، خلال حديثه الخاص مع «بوابة الوسط»، قائلاً: «لابد من معرفة مَن يملك حق إيقاف أي تجاوز تقوم به أي مؤسسة رياضية».

ودعا الشيباني الإعلام الرياضي للحديث عن كل هذه  القضايا، قائلاً: «لابد من احترام التشريعات والقوانين وعدم القفز عليها من أي مؤسسة أو اتحاد رياضي».

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