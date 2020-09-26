مطبوعة «جريدتي» تناقش قضايا الساحة الرياضية

تابع الوسط الرياضي الليبي صدور العدد الأول من مطبوعة «جريدتي»، وهي مطبوعة رياضية فنية ثقافية ستكون شهرية وتخصص الجانب الأكبر للرياضة، وهي محاولة لتنشيط الصحافة الورقية في ظل قلة الصحف المطبوعة بعد تضاؤل متابعتها بسبب انتشار المواقع الإلكترونية والاعتماد على التقنية الحديثة.

واحتوي العدد الأول على مواضيع مهمة منها قصة إهدار مليون دينار ليبي في مباراتين فقط على خلفية التعاقد مع فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الليبي، والصراع بين 6 مرشحين حتى الآن لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

أيضًا تناول تفاصيل غياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وماذا سيكون مصيره هذا الموسم، وحديث عن قيام الاتحاد الليبي لكرة القدم قبل الاتحاد الدولي باستحداث خمسة بدلاء في كل مباراة، ومواضيع مهمة جدًّا في 16صفحة منوعة.