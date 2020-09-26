اللافي يوضح لماذا اختار الوداد بدلا عن الترجي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 سبتمبر 2020, 03:19 مساء
مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن جناح المنتخب الليبي مؤيد اللافي رسميّصا انضمامه إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللافي، في شريط فيديو مصور نشره عبر صفحته، إنه سيكون من ضمن صفوف نادي الوداد البيضاوي لمدة ثلاثة مواسم عكس توقعات جميع الصحف التونسية ومواقع الاتصال على شبكات التواصل الاجتماعي أن اللافي يقترب من الدوري التونسي ومن فريق الترجي.

وحسب وكيل أعمال اللافي، شقيقه رياض اللافي، في مداخلة في برنامج «سبورتيفا» أن مؤيد اختار الوداد البيضاوي بسبب أن إدارة النادي كانت أكثر جدية من إدارة الترجي، حيث تواصل معه رئيس النادي شخصيًّا وتم التفاهم وقبول العرض الذي يناسب طموحات اللاعب.

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