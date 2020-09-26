ختام دوري «الصابري الزين» للكرة الشاطئية

دوري الصابري الزين للكرة الشاطئية (إنترنت)

وسط أجواء احتفالية شبابية رائعة اختُتم، مساء أمس الجمعة بنجاح كبير، دوري «الصابري الزين» لكرة القدم الشاطئية في نسخته الرابعة الذي تواصل على مدى أكثر من أسبوعين بمشاركة ثمانية فرق وُزِّعت على مجموعتين جرت فيما بينها منافسات مثيرة على شاطئ رمال بحر الصابري.

جمعت المباراة النهائية فريقي «شركة النخلتين» و«مطعم هابي تشيكن» وتوج فريق «النخلتين» بلقب بطولة الدوري لهذا الموسم عقب تفوقه بهدفين لهدف، حيث أشرف على تنظيم البطولة لجنة من نخبة من الشباب الرياضي ضمت كلًا من محمد الحنبولي وعلى جهران وعلى أبوشعالة وطاهر البرعصي وصلاح العماري وأحمد الحنبولي وأحمد الصالحين المزوغي.

فيما ضمت لجنة التحكيم بالبطولة كلًّا من الحكمين طارق الجهاني وعصام الترهوني، وكان المركز الإعلامي للنادي «الأهلي بنغازي» هو الراعي الإعلامي الرسمي للبطولة، وساهمت الهيئة العامة للشباب والرياضة وأندية «الأهلي» و«التحدي» و«الهلال» و«النجمة» في إنجاح الدوري، إلى جانب اتحادية حكام كرة القدم ببنغازي.

وتهدف البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى قبل أربع سنوات، إلى المساهمة في إحياء منطقة الصابري، والتشجيع على عودة سكانها وشبابها وارتياد شاطئها الجميل بعد فترة الحرب التي طالت المنطقة، حيث شهد دوري هذا الموسم التفافاً وتفاعلاً وإقبالًا كبيراً من شباب المنطقة وباقي مناطق وأحياء مدينة بنغازي، أضفى صورة جميلة ورائعة على المهرجان.

دوري الصابري الزين للكرة الشاطئية (إنترنت)

دوري الصابري الزين للكرة الشاطئية (إنترنت)

دوري الصابري الزين للكرة الشاطئية (إنترنت)

دوري الصابري الزين للكرة الشاطئية (إنترنت)