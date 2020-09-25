أندية بنغازي الكبرى تزور الإعلامي محمود عبدالسيد

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 04:12 مساء
الثاني من اليسار الإعلامي محمود عبدالسيد. (الوسط)

زار وفد يمثل رابطة أندية بنغازي الكبرى، الإعلامي الرياضي، محمود عبدالسيد، وذلك للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، بحضور رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الإعلامي نصر المهدوي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قدم الإعلامي محمود عبد السيد «شكره وتقديره لوقوف رابطة أندية  بنغازي الكبرى معه»، مؤكدا أنها «دائما ما تقف معه وتسانده في محنته وهو العنوان الأبرز للرياضة».

من جانبه قال رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى، علي بوفراج لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «الزيارة جاءت لتقديم دعم ومساعدة مالية من الرابطة للأستاذ محمود عبدالسيد مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها».

ولفت  بوفراج إلى أن أندية «التحدي والشمال وبنغازي الجديدة والسواعد والوحدة العربية والنجمة ونجوم السلماني هي التي أسهمت في تقديم الدعم المالي».

وثمن رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى، علي بوفراج «جهود رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم إبراهيم الشلماني ومساندتهما ودعمهما للإعلامي محمود عبدالسيد».

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