بيت المال يطالب بكشف تجاوزات الأولمبية الليبية

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

طالب محمد بيت المال عضو اللجنة التسيرية للعبة التايكواندو، بفتح ملف التجاوزات التي تحصل حاليًا بإنشاء اتحادات رياضية وإشهارها في تجاوز واضح وصريح للجنة الأولمبية الليبية، التي اعتبرها أنها تقوم بتصرفات مستفزة للوسط الرياضي.

وقال «بيت المال» في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن إشهار اتحادات وتكليف اشخاص بلجان وطريقة الإعلان عن الانتخابات لبعض الاتحادات بدون الرجوع للوائح كلها تجاوزت.

وأوضح أيضًا أن دعم بعض المرشحين لضمان أصواتهم في الانتخابات القادمة كلها أساليب مكشوفة، كما وجه شكره لرؤساء بعض الاتحادات لوقفتهم وانتقاداهم الشجاع لتجاوزات الأولمبية.