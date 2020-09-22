3 قوائم في انتخابات عمومية النصر

تشهد انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر، المنافسة بين ثلاث قوائم، الأولى يترأسها أسامة المشيطي، وعضوية لوي المهدوي وفتحي الحاسي.
وعلمت «بوابة الوسط»، أن القائمة الثانية برئاسة مفتاح الجحاوي وعضوية علاء إبراهيم أحويوو عمر حمد عامر، والقائمة الثالثة برئاسة حسين عبد المطلوب وعضوية أحمد فرج فكرون وناصر الغيثي.
اما انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي النصر بعد انسحاب قائمة الوكواك بقت قائمة واحدة التي يترأسها أسامة بوزيد المغربي، ونائبه ناجي علي بوشناف ومدير الشئون المالية نوري الزليتني وعضوية يوسف جميل صالح وطارق الشريف وشكري فرج قرقوم، ومحمد رجب وسليم وعبد الرازق بن قدارة.
يشار إلى الانتخابات ستجرى بمقر النادي، وسيتم التنسيق على الموعد الانتخابي بين هيئة الشباب والرياضة وإدارة النادي.