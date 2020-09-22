اختيار الليبي عبدالناصر الحاجي في لجنة إعداد الدستور.

الليبي عبدالناصر الحاجي . (إنترنت)

عقد اجتماع الاتحاد العربي للتايكوندو «itf» «أونلاين»، بحضور رئيس الاتحاد الدولي بول ويلير، ونائبه الجراند ماستر ميشيل ظاهر، ورئيس الاتحاد الأسترالي بحضور الدول المنتسبة للاتحاد الدولي للتايكوندو.

وحضر الاجتماع محمد بيت المال ممثل ليبيا، وتمت مناقشة أهم البنود، ومنها تقرير عن البطولة العربية بفلسطين، وتسجيل بالمنظومة الدولية للمدربين، وانضمام بعض الدول العربية للاتحاد، ودورات تدريبية «أونلاين» في مجالي التدريب والتحكيم.

وقال محمد بيت المال، ممثل ليبيا في الاتحاد العربي، إنه تمت أيضًا مناقشة العديد من المقترحات، كان من بينها انضمام الليبي عبدالناصر الحاجي في لجنة وضع الدستور للاتحاد العربي.