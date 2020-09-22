رئيس الاتحاد الليبي للرماية يرسل مذكرة احتجاج للجنة الأولمبية الليبية

رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش. (إنترنت)

أرسل رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، متعجبا فيها من القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة باللجنة الأولمبية الليبية.

وأضافت المذكرة التي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها أن عدم عقد اجتماع مجلس الإدارة لأكثر من عام وعدم انعقاد الجمعية لعامين متتاليين يعتبر مخالفة للمبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة.

وأوضحت مذكرة قريش، الذي يعتبر عضوا بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، أن ما يقوم به الزروق من إصدار قرارات ولجان تسييرية لبعض الاتحادات يعتبر تدخلا مباشرا وليس من اختصاص اللجنة الأولمبية.

ولفت قريش في المذكرة إلى أن تشكيل لجنة تسييرية لاتحاد الفروسية والدعوة إلى انتخابات الإسكواش والترثليون والملاكمة والرياضات الإلكترونية تجاوزات قانونية، حيث إن الألعاب لم تتشكل جمعياتها العمومية بعد.

وختم قريش مذكرته بالدعوة إلى وقف هذه الإجراءات الخاطئة وإلغائها فورا وبشكل عاجل، ودعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد والتباحث حول هذه المخالفات الجسيمة.