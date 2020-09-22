4 انتصارات في بطولة «كمبينس للقدم المصغرة»

منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

تتواصل على ملعب نادي «الإشعاع» بمدينة زليتن مباريات بطولة «كمبينس» لكرة القدم المصغرة، وأُجريت أمس الإثتين أربع مباريات انتهت بفوز «شباب مصراتة» على «الضيافة زليتن» بسبعة أهداف لهدف واحد.

وفاز «عين كعام الخمس» على «أشبيلية» بهدفين دون رد و«ساحل الخمس» على «تحدي مصراتة» بثلاثة أهداف لهدف واحد و«شهداء مصراتة» على «أصدقاء زليتن» بستة أهداف لخمسة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 20 فريقًا موزعة على أربع مجموعات، ففي المرحلة الأولى تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثماني الذي سيقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة.