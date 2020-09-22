هيئة الرياضة تجهز لبطولة بنغازي لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 12:37 صباحا
منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم مكتب الشباب والرياضة ببنغازي بطولة النسخة الأولى لرابطة أندية بنغازي لفروسية قفز الحواجز، يوم الخميس المقبل، بميدان نادي شهداء بنغازي للفروسية.

وتضمنت شروط البطولة، الالتزام بزي إجباري، ولا يسمح للجواد بالمشاركة أكثر من مرتين في جميع المباريات، كما يسمح للفارس بالمشاركة في كل فئة مرتين فقط بجواد آخر، ويسمح لفرسان فئة الناشئين بالمشاركة من مواليد 2004 مع إحضار الرقم الوطني.

وعلى جميع أندية رابطة بنغازي الراغبين في المشاركة في البطولة ضرورة موافاة اللجنة بكشف يتضمن أسماء الفرسان والخيول، في موعد أقصاه  الثلاثاء المقبل مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للفرسان.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الفني للبطولة، يوم الأربعاء، بإدارة النادي، الذي سيضم اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم ومندوبي نوادي رابطة أندية ومدارس بنغازي لقفز الحواجز.

وتضم فـئات البطولة؛ فئة الناشئين بارتفاع حواجز (60، 80 سنتم)، والفئة الأولى بارتفاع حواجز (80، 100 سنتم)، والفئة الكبيرة بارتفاع حواجز(100،120سنتم).
 
ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة ناصر العبيدي، كما يترأس تيسير الورفلي لجنة التحكيم، وعضوية عبدالعزيز القداري وطارق الشيخي وناصرالفرجاني. 

كما يترأس لجنة الميدان ونيس النايلي وعضوية يوسف بعيو وصالح نجم ونور الدين طرن، أما حكما ميدان التسخين فهما معتز الشيخي رئيسًا ووائل العنيزي عضوًا.

وحددت قيمة الاشتراك للفارس في البطولة بالكامل 50 دينارًا.

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