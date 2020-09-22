هيئة الرياضة تجهز لبطولة بنغازي لفروسية الحواجز

ينظم مكتب الشباب والرياضة ببنغازي بطولة النسخة الأولى لرابطة أندية بنغازي لفروسية قفز الحواجز، يوم الخميس المقبل، بميدان نادي شهداء بنغازي للفروسية.
وتضمنت شروط البطولة، الالتزام بزي إجباري، ولا يسمح للجواد بالمشاركة أكثر من مرتين في جميع المباريات، كما يسمح للفارس بالمشاركة في كل فئة مرتين فقط بجواد آخر، ويسمح لفرسان فئة الناشئين بالمشاركة من مواليد 2004 مع إحضار الرقم الوطني.
وعلى جميع أندية رابطة بنغازي الراغبين في المشاركة في البطولة ضرورة موافاة اللجنة بكشف يتضمن أسماء الفرسان والخيول، في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للفرسان.
ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الفني للبطولة، يوم الأربعاء، بإدارة النادي، الذي سيضم اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم ومندوبي نوادي رابطة أندية ومدارس بنغازي لقفز الحواجز.
كما يترأس لجنة الميدان ونيس النايلي وعضوية يوسف بعيو وصالح نجم ونور الدين طرن، أما حكما ميدان التسخين فهما معتز الشيخي رئيسًا ووائل العنيزي عضوًا.
وحددت قيمة الاشتراك للفارس في البطولة بالكامل 50 دينارًا.