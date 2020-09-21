قائمة واحدة لانتخابات النصر بعد انسحاب الوكواك

رئيس اللجنة التسييرية لنادي «النصر» عزالدين الوكواك. (أرشيفية : إنترنت)

تسلمت اللجنة المكلفة للانتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي النصر، قائمتين للترشح لانتخابات النادي المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليظل وفيًا لعاداته الديمقراطية والانتخابية المفعمة بالإثارة.

وفي تطور مفاجئ اعتذر صباح اليوم الإثنين، عز الدين الوكواك عن الترشح لانتخابات إدارة النادي، نظرا لظروفه الصحية - بحسب رسالة نشرت في موقع صفحة المركز الإعلامي لنادي النصر.

وكانت لجنة الانتخابات تسلمت في وقت سابق قائمتين للمنافسة على منصب الرئيس ونائبه مبكرا، حيث أعلن عزالدين عبدالحميد الوكواك رئيس اللجنة التيسيرية نيته الترشح لمنصب الرئيس وعمران سالم الورفلي نائبًا، أمام قائمة أسامة بوزيد الذي رشح نفسه لتولي الرئاسة وناجي علي بوشناف نائبًا له.