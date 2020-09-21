المغربي يطلب من حكام الكرة الاستعداد لانطلاق الدوري الممتاز

عبد المولى المغربي (أرشيفية : الإنترنت)

طلب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولي المغربي، وبشكل عاجل من جميع الحكام التابعين لاتحاده، وعلى مختلف درجاتهم بضرورة البدء في الاستعداد الفردي للرفع من مستوى لياقتهم استعدادا لاختبارات اللياقة البدنية وانطلاق مسابقة الدوري العام.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن عبدالمولي المغربي شدد على الحكام بضرورة اتخاذ تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن اتحاد الكرة الليبي أعطى الإذن للجنة المسابقات العامة بانطلاق الدوري العام، وفق ضوابط وشروط السلامة المتبعة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.