اجتماع بين لجنة المنتخبات ومدربي الملاكمة والاتحاد الفرعي بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 05:06 مساء
اجتماع بين لجنة المنتخبات ومدربي الملاكمة والاتحاد الفرعي بطرابلس. (إنترنت)

عقد صباح اليوم بمقر الاتحاد الليبي للملاكمة، اجتماع تقابلي بين لجنة المنتخبات برئاسة الأستاذ عبدالكريم مانيطة ومدربي المنطقة الغربية. 

وحضر الاجتماع أيضًا عضو الاتحاد عبدالسلام المبروك، ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية حسين النظيف والأمين العام عمر الزليتني وعضو الاتحاد الفرعي علي مصباح، وبحضور مدربي أندية الأهلي بطرابلس والاتحاد والظهرة والمحلة ونجوم قرقارش وأم درمان والجزيرة والغرارات والحميدية وأبوسليم وطارق بن زياد.

وتطرق رئيس لجنة المنتخبات عبدالكريم مانيطة، للحديث عن للمشاركات الخارجية للملاكمة الليبية والقلائد التي تحصل عليها الملاكمون خلال تولي اللجنة التسييرية اللعبة، مضيفًا أن الاتحاد الليبي برئاسة الأستاذ يوسف البهلول عاقد العزم على النهوض بالملاكمة الليبية والعودة بها لمنصات التتويج.

وخلال حديثه لمدربي المنطقة الغربية كشف عن رغبة الاتحاد الليبي وبقوة في تطوير المدرب الليبي والدفع به في كل الدورات المحلية والخارجية، مما يعود بالنفع على الملاكمة الليبية مستقبلا.

وتطرق مانيطة للحديث عن الشروع في صيانة قاعة الملاكمة بالمدينة الرياضية، والفضل يعود لله أولا ثم لرئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري الذي يبدل قصارى جهده للنهوض بالرياضة الليبية عامة والملاكمة خاصة.

ومن جانبهم عبر مدربو الملاكمة الغربية عن سعادتهم بكل الإنجازات التي تحققت للملاكمة الليبية والعودة بها لمكانها الطبيعي بين الملاكمة العالمية، وهذا يعود للإدارة الحكيمة بالاتحاد التي قدمت الكثير للملاكمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء ...
عربى
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ