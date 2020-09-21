اجتماع بين لجنة المنتخبات ومدربي الملاكمة والاتحاد الفرعي بطرابلس

اجتماع بين لجنة المنتخبات ومدربي الملاكمة والاتحاد الفرعي بطرابلس. (إنترنت)

عقد صباح اليوم بمقر الاتحاد الليبي للملاكمة، اجتماع تقابلي بين لجنة المنتخبات برئاسة الأستاذ عبدالكريم مانيطة ومدربي المنطقة الغربية.

وحضر الاجتماع أيضًا عضو الاتحاد عبدالسلام المبروك، ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية حسين النظيف والأمين العام عمر الزليتني وعضو الاتحاد الفرعي علي مصباح، وبحضور مدربي أندية الأهلي بطرابلس والاتحاد والظهرة والمحلة ونجوم قرقارش وأم درمان والجزيرة والغرارات والحميدية وأبوسليم وطارق بن زياد.

وتطرق رئيس لجنة المنتخبات عبدالكريم مانيطة، للحديث عن للمشاركات الخارجية للملاكمة الليبية والقلائد التي تحصل عليها الملاكمون خلال تولي اللجنة التسييرية اللعبة، مضيفًا أن الاتحاد الليبي برئاسة الأستاذ يوسف البهلول عاقد العزم على النهوض بالملاكمة الليبية والعودة بها لمنصات التتويج.

وخلال حديثه لمدربي المنطقة الغربية كشف عن رغبة الاتحاد الليبي وبقوة في تطوير المدرب الليبي والدفع به في كل الدورات المحلية والخارجية، مما يعود بالنفع على الملاكمة الليبية مستقبلا.

وتطرق مانيطة للحديث عن الشروع في صيانة قاعة الملاكمة بالمدينة الرياضية، والفضل يعود لله أولا ثم لرئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري الذي يبدل قصارى جهده للنهوض بالرياضة الليبية عامة والملاكمة خاصة.

ومن جانبهم عبر مدربو الملاكمة الغربية عن سعادتهم بكل الإنجازات التي تحققت للملاكمة الليبية والعودة بها لمكانها الطبيعي بين الملاكمة العالمية، وهذا يعود للإدارة الحكيمة بالاتحاد التي قدمت الكثير للملاكمة الليبية.