21 هدفا في بطولة «كينبس للقدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 01:14 مساء
منافسات سابقة على صعيد الناشئين (أرشيفية: الإنترنت)

جرت، أمس الأحد، ثلاث مباريات في بطولة «أكاديمية كينبس» لكرة القدم المصغرة اهتزث فيها الشباك 21 مرة بمعدل 7 أهداف في كل مباراة، حيث حقق «شباب زليتن» الفوز على «الخمس» بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما فاز «الزيتونة» على «شباب زليتن» بهدف دون رد وفاز «الصداقة» على «النجوم» بنتيجة (3/10).

ويتجدد الموعد، اليوم الإثنين، على ملعب نادي الإشعاع مع أربع مباريات في بطولة «أكاديمية كينبس» لكرة القدم المصغرة.

المباراة الأولى تجمع «شباب مصراتة» مع «الضيافة زليتن» وتعقبها مباراة «إشبيلية» مع «عين الحمام» وثالث المباريات ستجمع «ساحل الخمس» مع «تحدي مصراتة»، وفي المباراة الرابعة سيلتقي «أصدقاء زليتن» مع «شهداء مصراتة».

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