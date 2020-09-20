نادي «الأخضر» يبدأ صيانة منشآته الرياضية

بدأ نادي الأخضر بمدينة البيضاء، صيانة منشآته الرياضية، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للنادي.
وقال المكتب الإعلامي للنادي إن الصيانة تشمل «مجمع الألعاب الرياضية والملعب الجانبي وملعب الخماسيات وصالة الإعداد البدني وصالة الملاكمة».
وأضاف: أن هذه الأعمال تأتي من «أجل تطوير البنية التحتية للنادي وتطوير الجانب الإعلامي والثقافي في ظل توقف النشاط الرياضي في ليبيا».
وأشار المكتب إلى أن أعمال الصيانة «انطلقت بحضور رئيس النادي عبدالمطلب ثابت والمدير التنفيذي للنادي فتح الله بوزهرة، ومدير الشؤون الإدارية،عصام جاد المولى، والمشرف ومدير المركز الإعلامي ربيع خليفة».