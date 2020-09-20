نادي «الأخضر» يبدأ صيانة منشآته الرياضية

مسؤولي نادي الأخضر يتفقدون الملعب الرئيسي لكرة القدم. (الوسط)

بدأ نادي الأخضر بمدينة البيضاء، صيانة منشآته الرياضية، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للنادي.

وقال المكتب الإعلامي للنادي إن الصيانة تشمل «مجمع الألعاب الرياضية والملعب الجانبي وملعب الخماسيات وصالة الإعداد البدني وصالة الملاكمة».

وأضاف: أن هذه الأعمال تأتي من «أجل تطوير البنية التحتية للنادي وتطوير الجانب الإعلامي والثقافي في ظل توقف النشاط الرياضي في ليبيا».

وأشار المكتب إلى أن أعمال الصيانة «انطلقت بحضور رئيس النادي عبدالمطلب ثابت والمدير التنفيذي للنادي فتح الله بوزهرة، ومدير الشؤون الإدارية،عصام جاد المولى، والمشرف ومدير المركز الإعلامي ربيع خليفة».

مسؤولي نادي الأخضر يتفقدون المنشآت الرياضية بالنادي. (الوسط)

مسؤولي نادي الأخضر يتفقدون المنشآت الرياضية بالنادي. (الوسط)