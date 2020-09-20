26 مشاركا ببطولة اليوم العالمي للرياضة الجامعية في الشطرنج

طارق حشاد (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، أن اتحاده سينظم اليوم وبالتعاون مع بيدق سالك، بطولة شطرنج على الإنترنت على موقع «lichess»، احتفالا باليوم العالمي للرياضة الجامعية، وبمشاركة 26 لاعبا.

وأوضح حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة ستقام بنظام آرينا، وتصل مدتها ساعة ونصف الساعة، والزمن ثلاث دقائق + ثانيتين عن كل نقلة، على أن تُمنح جائزة للحاصل على الترتيب الأول.

وفى سياق متصل، بدأ الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب التجهيز للمشاركة بفريقين في بطولة العالم للشطرنج الجامعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر المقبل.

وسبق لطلاب ليبيا التتويج بالقلادة الفضية لبطولة الجامعات العربية للكرة الطائرة الشاطئية بسلطنة عمان، كما حصل الليبي جهاد حمادي ومجموعته على جائزة ملتقى الطلاب العالمي عبر الإنترنت الشهر الماضي، بمشاركة 1500 مشارك من 105 دول.