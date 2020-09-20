جمعية العراق الرياضية تمنح درع التميز للدكتورة كريمة الكوربو

الدكتورة الليبية كريمة الكوربو. (إنترنت)

منحت جمعية العراق الرياضية درع التميز للدكتورة الليبية كريمة الكوربو، تقديرا لمشاركاتها الفاعلة ودورها في نجاح المؤتمر الدولي الثاني للانتقاء في المجال الرياضي، الذي أقامته الجمعية عبر الإنترنت، كما أنها كانت حلقة وصل بين المنظمين وكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، ولدورها في تقييم البحوث المشاركة.

وقالت كريمة الكوربو، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، حيث حيت في بدايته جميع القائمين على المؤتمر، إن شركاء النجاح في المؤتمر وصل إلى 62 جامعة وكلية في مجال اختصاص تربية بدنية وعلوم الرياضة من دول ليبيا والأردن والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والسودان وتونس والمغرب وعمان واليمن.

وأضافت كريمة: قدمت للمؤتمر 54 بحثا في مختلف تخصصات انتقاء اللاعبين الموهوبين اختير منها 38 بحثا للمناقشة، كما قدمت 28 محاضرة وندوة متخصصة في عمليات انتقاء الموهوبين ألقيت منها 16 محاضرة ضمن وقائع المؤتمر.