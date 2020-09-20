بناء الأجسام يعلن عن دورة جديدة للمدربين

جانب من منافسات بطولة بناء الأجسام الليبية (إنترنت)

اعلن الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام عن الاستعداد والتحضير لانطلاق دورة المدربين تصنيف (B) ونوه الاتحاد عبر صفحته الرسمية لكافة المدربين الذين اجتازوا دورة إعداد المدربين التي عقدت بتاريخ 14 اغسطس 2016 تصنيف (C) بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية بضرورة متابعة الصفحة الرسمية للاتحاد بشكل دوري خلال هذا الأسبوع لمعرفة تاريخ انطلاق الدورة المرتقبة والشروط الخاصة بها.

ووضع الاتحاد عدة ملاحظات، والتي من بينها أن المستهدفين المدربين الذين اجتازوا الدورة تصنيف (C) بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، وسيتم التنسيق مع الاتحادات الفرعية بالمناطق لتعبئة الاستمارة الخاصة، كما سيتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالالتحاق بالدورة غدا الإثنين، وستكون الدورة بالحضور المباشر مع تطبيق معايير السلامة الخاصة بجائحة «كورونا».