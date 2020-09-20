الجعفري: 29 مليون دينار ديون نادي «الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 سبتمبر 2020, 04:04 مساء
جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)


أكد رئيس مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، جمال الجعفري، أنه سيتم تصعيد 10 لاعبين من فئة الأواسط إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى 14 لاعبًا عقودهم مستمرة في الفريق الأول، والتعاقد مع 7 لاعبين محليين من فرق الدوري الممتاز.

وقال الجعفري في فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي «الاتحاد» على  شبكات التواصل الاجتماعي «هناك عديد الأمور تعمل الإدارة على حلها، ومن بينها مشكلة الديون الداخلية والخارجية المتراكمة من الإدارات السابقة، التي بلغت 29 مليون دينار ليبي» وأشار الجعفري إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول لهذه الديوان مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف الجعفري: «إن هذه الديون المالية متعلقة بسداد مستحقات اللاعبين الأجانب، ومنهم لاعب أنغولي لم يتم كشف هويته، حيث تم سداد مبلغ قدره 83 ألف يورو، أيضًا هناك الغاني أكوامي الذي يريد مستحقات من النادي تبلغ 31 ألف يورو».

وقال الجعفري إنه قام بسداد مبلغ قدره مليون ونصف المليون، وأن خزينة النادي يتواجد بها مليون دينار، وأنه يسعى لإيجاد حلول مع مجلس إدارته للتخلص من هذه الديون.

يشار إلى أن جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم، تم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة نادي «الاتحاد» في شهر ديسمبر 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 آلاف استرليني غرامة على أي مخالف لقواعد الحجر الصحي في بريطانيا