الجعفري: 29 مليون دينار ديون نادي «الاتحاد»

جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)



أكد رئيس مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، جمال الجعفري، أنه سيتم تصعيد 10 لاعبين من فئة الأواسط إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى 14 لاعبًا عقودهم مستمرة في الفريق الأول، والتعاقد مع 7 لاعبين محليين من فرق الدوري الممتاز.

وقال الجعفري في فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي «الاتحاد» على شبكات التواصل الاجتماعي «هناك عديد الأمور تعمل الإدارة على حلها، ومن بينها مشكلة الديون الداخلية والخارجية المتراكمة من الإدارات السابقة، التي بلغت 29 مليون دينار ليبي» وأشار الجعفري إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول لهذه الديوان مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف الجعفري: «إن هذه الديون المالية متعلقة بسداد مستحقات اللاعبين الأجانب، ومنهم لاعب أنغولي لم يتم كشف هويته، حيث تم سداد مبلغ قدره 83 ألف يورو، أيضًا هناك الغاني أكوامي الذي يريد مستحقات من النادي تبلغ 31 ألف يورو».

وقال الجعفري إنه قام بسداد مبلغ قدره مليون ونصف المليون، وأن خزينة النادي يتواجد بها مليون دينار، وأنه يسعى لإيجاد حلول مع مجلس إدارته للتخلص من هذه الديون.

يشار إلى أن جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم، تم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة نادي «الاتحاد» في شهر ديسمبر 2019.