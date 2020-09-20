بعيو والعبيدي في صدارة دوري مرجانة للفروسية

منافسات لفروسية قفز الحواجز الليبية. (إنترنت)

تتواصل الندية والإثارة في دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز، الذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية.

توج ببطولة الصاعدين الفارس أنس العبيدي مع الفرس نويزت، وجاء ثانيا الفارس إبراهيم الدرسي مع نفس الفرس، وثالثا الفارس عبدالعزيز الوسيع والفرس نويزت، ورابعا الفارس سيف بوفرده مع الفرس سبورت، وخامسا الفارس محمد جلال العقوري مع الفرس سبورت، وسادسا الفارس مفتاح بوشعالة مع الجواد الثائر، وسابعا الفارسة خيرية الشريف والفرس زورزي، وثامنا الفارسة عبدالرحمن الفاخري والفرس ساندريلا، وتاسعا الفارس عمر الشريف والجواد الثائر، وعاشرا الفارس رمضان الحبوني والجواد صدام.

كما توج أول ترتيب الفئة الأولى الفارس أحمد بعيو مع الفرس وعد، وثانيا الفارس مروان النايلي مع الفرس نرجس، وثالثا الفارس محمد المذكور مع الفرس أوركيدة، ورابعا الفارس عبدالرحمن القزيري مع الفرس رعود، وخامسا الفارس كريم ساطي والفرس وعد، وسادسا الفارس رياض النايلي مع الجواد عنتر، وسابعا الفارس محمود الكوافي مع الفرس نورهان، وثامنا الفارسة لمعان الصقلي مع الفرس ياسمين، وتاسعا الفارس همام الذيب والجواد عزيم، وعاشرا الفارس عوض الدرسي والفرس نرجس.