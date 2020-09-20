محاضرة عن ميكانيكية التحكيم في السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 سبتمبر 2020, 01:30 مساء

اختتمت أمس، السبت، دورة تدريب وتحكيم كرة السلة «3×3»، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة عبر الإنترنت، بمحاضرة للمصري وائل إبراهيم بعنوان «ميكانيكية التحكيم 3×3» وأعقبتها كلمة أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، العميد عبدالله شلبي.

يذكر أن الدورة انطلقت، الخميس، وتواصلت لأربعة أيام، واستهدفت مشاركة 1064 دارسا من 19 بلدا عربيا، وألقيت فيها العديد من المحاضرات القيمة، من بينها محاضرة في كيفية تسجيل البطولات على موقع الاتحاد الدولي للمصري هاشم ممدوح.

وألقيت محاضرتان في قانون كرة السلة «3×3» ألقاهما الدكتور المصري محمد الدمياطي والحكم الدولي فاطمة الحارثية من دولة عمان. وأول من أمس الجمعة ألقيت محاضرتان، الأولى للجزائري زياد عبدالرحمن بعنوان «التخطيط البدني وأحمال الفرق»، والمحاضرة الثانية للتونسية ليسر الشارني بعنوان «مبادئ تدريب 3×3»، حيث أذيعت جميع محاضرات الدورة على صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على «فيسبوك».

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