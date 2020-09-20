بلخير يتوج بـ4 ميداليات في تايكوندو فلسطين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:34 مساء

أشاد عضو اللجنة التسييرية للتايكوندو، ناصر الحاجي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد بمستوى لاعبي نادي بلخير الليبي في بطولة فلسطين للتايكوندو عبر الإنترنت، وتتويجهم بأربع ميداليات في بطولة فلسطين الدولية للتايكوندو.

جاءت الميداليات بواقع ذهبية للاعب أحمد العزيبي في فئة الكبار وثلاث فضيات عن طريق اللاعبين عبدالله سالم زقلام في فئة الصغار، وعبد المعز سالم الشيخ في الناشئين، وإبراهيم محمد العزيبي في الكبار الأولى.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين من ليبيا وفلسطين وتونس والمغرب والعراق والجزائر وتركيا.

وتولى الإشراف الفني لنادي بلخير محمد بيت المال.

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