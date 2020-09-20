الأهلي طرابلس يحتفل بالعيد الـ70

جماهير الأهلي طرابلس تحتفل. (فيسبوك)

احتفل الأهلي طرابلس، أمس السبت، بالذكرى السبعين لتأسيسه كونه أعرق وأقدم الأندية الليبية، الذي يعرف بنادي «الزعيم»، ففي مثل هذا اليوم في 19/9/1950 تأسس زعيم الأندية الليبية وسلمت فيها أجيال لأجيال راية المسؤولية للحفاظ على هذه المؤسسة شامخة متصدرة المشهد الرياضي وتعتلي منصات التتويج في كل الألعاب.

وبهذه المناسبة تتواصل الاحتفالات التي تم الإعداد لها من الجماهير الأهلاوية وروابط المشجعين في مختلف المناطق الليبية وفي النادي منذ أكثر من شهرين، رغم التحذير من هيئة الشباب والرياضة بخصوص جائحة فيروس «كورونا»، وسيتم في الاحتفال تكريم العديد من الشخصيات الرياضية ومن بينها الهاشمي البهلول وحسن النابولي والعديد من الشخصيات الرياضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة ساسي بوعون بالحضور الشخصي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والحضور عبر الدائرة المغلقة للأعضاء الموجودين خارج ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالنادي، ومنها تسمية الملاعب والصالات بالنادي بعد عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعها الأول بتاريخ 17/03/2020، وقد تم الاتفاق على تسمية الملعب الرئيسي بملعب حسن الأمير وملعب الفئات السنية بملعب حمودة القلالي، فيما تم تسمية صالة الألعاب الجماعية بصالة عبدالسلام ساسي.

جاءت تلك الاختيارات لما تمثله هذه الأسماء من مكانة كبيرة لدى جماهير الأهلي، ولما قام به المختارون من أعمال جليلة لخدمة مؤسسة الزعيم، كذلك تم متابعة أعمال البنية التحتية بالنادي من تركيب مدرجات لملعب الهاشمي البهلول وصيانة مدرجات الملعب الرئسي وتركيب الأبواب الرئيسية الجديدة للنادي.

وقد أشاد المجتمعون بما قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور بشير القنطري من مجهودات لإنجاح مشاريع البنية التحتية بالنادي، وكذلك اتفق مجلس الإدارة بالنادي على الإعلان عن مسابقة لاختيار نشيد خاص بالنادي الأهلي وتشكيل لجنة لاختيار النشيد الفائز واعتماده نشيدا رسميا للنادي الأهلي طرابلس.